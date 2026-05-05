Ausblick: Qliro Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Qliro Registered gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,064 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Qliro Registered einen Verlust von -0,660 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Qliro Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 123,6 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Qliro Registered 125,7 Millionen SEK umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,26 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -3,730 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 580,9 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 516,8 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at