Ausblick: Qliro Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Qliro Registered präsentiert in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,141 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,210 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Qliro Registered 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 131,3 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Qliro Registered 122,4 Millionen SEK umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,993 SEK, gegenüber -3,730 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 563,8 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 516,8 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at