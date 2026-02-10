Qliro AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QCWL / ISIN: SE0013719077
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Qliro Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Qliro Registered wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,363 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Qliro Registered noch -1,040 SEK je Aktie verloren.
Im abgelaufenen Quartal soll Qliro Registered nach der Prognose von 1 Analyst 112,4 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 13,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 130,1 Millionen SEK umgesetzt worden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -3,398 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,100 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 409,6 Millionen SEK aus, im Gegensatz zu 500,3 Millionen SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
