Ausblick: Qnity Electronics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Qnity Electronics wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,922 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,920 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,12 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Qnity Electronics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,27 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,80 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,30 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 5,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,75 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at