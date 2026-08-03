Ausblick: Qnity Electronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Qnity Electronics wird am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Qnity Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,900 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,36 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 16,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Qnity Electronics einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,19 USD, gegenüber 3,30 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 5,38 Milliarden USD im Vergleich zu 4,75 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at