Ausblick: Qnity Electronics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Qnity Electronics wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,20 USD aus. Im letzten Jahr hatte Qnity Electronics einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,49 Milliarden USD – ein Plus von 16,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Qnity Electronics 1,28 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,30 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,64 Milliarden USD, gegenüber 4,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net