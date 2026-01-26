Qorvo Aktie

WKN DE: A12CY9 / ISIN: US74736K1016

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Qorvo legt Quartalsergebnis vor

Qorvo lässt sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Qorvo die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,86 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 916,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 988,0 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,580 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,77 Milliarden USD, gegenüber 3,72 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

