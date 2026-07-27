Ausblick: Qorvo zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Qorvo lädt am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 743,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 818,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,85 USD, gegenüber 3,62 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 3,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,68 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at