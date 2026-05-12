Ausblick: Qt Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Qt Group präsentiert in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,018 EUR je Aktie gegenüber 0,200 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,57 Prozent auf 53,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Qt Group noch 47,2 Millionen EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,979 EUR, gegenüber 1,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 236,7 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 216,3 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at