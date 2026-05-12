Qt Group Aktie
WKN DE: A2AH7G / ISIN: FI4000198031
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Qt Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Qt Group präsentiert in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,018 EUR je Aktie gegenüber 0,200 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,57 Prozent auf 53,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Qt Group noch 47,2 Millionen EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,979 EUR, gegenüber 1,25 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 236,7 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 216,3 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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