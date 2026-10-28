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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Qt Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Qt Group äußert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,044 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Qt Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 48,6 Millionen EUR im Vergleich zu 40,7 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 241,4 Millionen EUR, gegenüber 216,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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