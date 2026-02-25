Qt Group Aktie
WKN DE: A2AH7G / ISIN: FI4000198031
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Qt Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Qt Group wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,643 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 75,3 Millionen EUR gegenüber 68,5 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,28 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,26 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 215,1 Millionen EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 209,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
