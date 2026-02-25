Qt Group Aktie

Qt Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AH7G / ISIN: FI4000198031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Qt Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Qt Group wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,643 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 75,3 Millionen EUR gegenüber 68,5 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,28 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,26 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 215,1 Millionen EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 209,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Qt Group Plc

mehr Nachrichten