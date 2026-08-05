Qt Group Aktie
WKN DE: A2AH7G / ISIN: FI4000198031
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Qt Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Qt Group veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Qt Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,066 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,270 EUR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Qt Group 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 56,7 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Qt Group 51,2 Millionen EUR umsetzen können.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 233,3 Millionen EUR, gegenüber 216,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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