Ausblick: Quad-Graphics A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Quad-Graphics A wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,215 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Quad-Graphics A ein EPS von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 581,1 Millionen USD gegenüber 629,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,68 Prozent.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,540 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,42 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at