Ausblick: Quad-Graphics A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Quad-Graphics A stellt am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,197 USD je Aktie gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 545,2 Millionen USD – ein Minus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Quad-Graphics A 571,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 2,32 Milliarden USD im Vergleich zu 2,42 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at