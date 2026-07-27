Quad-Graphic a Aktie
WKN DE: A1C12H / ISIN: US7473011093
|
27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Quad-Graphics A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Quad-Graphics A stellt am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,197 USD je Aktie gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 545,2 Millionen USD – ein Minus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Quad-Graphics A 571,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 2,32 Milliarden USD im Vergleich zu 2,42 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quad-Graphics Inc (A)
|
07:01
|Ausblick: Quad-Graphics A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Quad-Graphics A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Quad-Graphics A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Quad-Graphics A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Quad-Graphics A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: Quad-Graphics A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: Quad-Graphics A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Quad-Graphics Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|Quad-Graphics Inc (A)
|7,25
|0,00%