Ausblick: Quad-Graphics A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quad-Graphics A lädt am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,360 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Quad-Graphics A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 633,1 Millionen USD gegenüber 708,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 10,63 Prozent.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,01 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -1,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,42 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at