Ausblick: Quaker Chemical präsentiert Quartalsergebnisse

Quaker Chemical wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Quaker Chemical in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 463,7 Millionen USD im Vergleich zu 442,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,40 USD im Vergleich zu -0,140 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 1,96 Milliarden USD, gegenüber 1,89 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at