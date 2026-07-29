Ausblick: Quaker Chemical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quaker Chemical wird am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,66 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Quaker Chemical -3,780 USD je Aktie verloren.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 483,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 504,6 Millionen USD aus.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,01 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,99 Milliarden USD, gegenüber 1,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at