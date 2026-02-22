Ausblick: Quaker Chemical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Quaker Chemical wird sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quaker Chemical im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,800 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Quaker Chemical in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 465,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 444,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,12 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,51 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1,88 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at