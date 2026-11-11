Ausblick: Qualisys legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Qualisys präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,620 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 15,27 Prozent auf 46,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Qualisys noch 54,3 Millionen SEK umgesetzt.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 3,30 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,66 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 255,0 Millionen SEK, gegenüber 269,1 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net