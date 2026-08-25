Ausblick: Qualisys stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Qualisys wird am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,100 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,280 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 49,1 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 55,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,19 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,66 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 252,0 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 269,1 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at