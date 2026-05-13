Ausblick: Qualisys verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Qualisys stellt am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,800 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 34,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 38,9 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 59,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 4,03 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 3,66 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 269,4 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 269,1 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at