Ausblick: Qualitas Controladora SAB de CV (I) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Qualitas Controladora SAB de CV (I) stellt am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,55 MXN. Im Vorjahresquartal waren 3,44 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 17,78 Milliarden MXN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,38 Milliarden MXN aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 15,39 MXN je Aktie, gegenüber 12,91 MXN je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 74,00 Milliarden MXN. Im Fiskaljahr zuvor waren 72,97 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at