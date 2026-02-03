Quality Power Electrical Equipments Pvt Aktie
ISIN: INE0SII01026
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Quality Power Electrical Equipments Pvt stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Quality Power Electrical Equipments Pvt öffnet am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 2,86 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Quality Power Electrical Equipments Pvt 1,79 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 154,77 Prozent auf 1,85 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Quality Power Electrical Equipments Pvt noch 725,9 Millionen INR umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 11,21 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 9,10 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 7,46 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 3,35 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
