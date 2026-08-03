Ausblick: Qualys präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Qualys wird am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Qualys im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,29 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 19 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 178,6 Millionen USD – ein Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Qualys 163,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,60 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,44 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 724,5 Millionen USD, gegenüber 669,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at