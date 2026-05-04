Ausblick: Qualys vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Qualys wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Qualys im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,29 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 8,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 173,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 159,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,38 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,44 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 721,2 Millionen USD, gegenüber 669,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at