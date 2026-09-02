Quanex Building Products Aktie

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WKN DE: A0MV6A / ISIN: US7476191041

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02.09.2026 07:01:06

Ausblick: Quanex Building Products informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Quanex Building Products wird sich am 03.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen, dass Quanex Building Products für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,658 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Quanex Building Products im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 497,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 495,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,45 Prozent gesteigert.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,65 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -5,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,87 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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