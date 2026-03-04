Quanex Building Products Aktie
WKN DE: A0MV6A / ISIN: US7476191041
|
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: Quanex Building Products präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Quanex Building Products wird am 05.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorstellen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quanex Building Products für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,058 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,43 Prozent auf 405,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 400,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,10 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -5,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,84 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quanex Building Products Corp
|
04.03.26
|Ausblick: Quanex Building Products präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.12.25
|Ausblick: Quanex Building Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)