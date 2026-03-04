Ausblick: Quanex Building Products präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Quanex Building Products wird am 05.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quanex Building Products für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,058 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,43 Prozent auf 405,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 400,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,10 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -5,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,84 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at