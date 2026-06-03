Quanex Building Products Aktie

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WKN DE: A0MV6A / ISIN: US7476191041

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03.06.2026 07:01:06

Ausblick: Quanex Building Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Quanex Building Products präsentiert am 04.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,203 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,440 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 459,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 452,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,65 USD, gegenüber -5,430 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,86 Milliarden USD im Vergleich zu 1,84 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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