Ausblick: Quanta Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quanta Services wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 23 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,04 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Quanta Services 0,960 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 24 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,33 Prozent auf 7,00 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Quanta Services noch 6,23 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 25 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 13,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,80 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt von insgesamt 33,42 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 28,48 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at