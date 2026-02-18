Ausblick: Quanta Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Quanta Services stellt am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

25 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quanta Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,02 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,03 USD je Aktie gewesen.

23 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,36 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 12,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,62 USD aus, während im Fiskalvorjahr 6,03 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 28,03 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 23,67 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at