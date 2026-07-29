Ausblick: Quanta Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Quanta Services präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,31 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Quanta Services ein EPS von 1,52 USD je Aktie vermeldet.

25 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,61 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 27,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,77 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,01 USD im Vergleich zu 6,80 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich bei 35,01 Milliarden USD, gegenüber 28,48 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at