Ausblick: Quanta Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Quanta Services lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Quanta Services die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,25 USD. Dies würde einem Zuwachs von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Quanta Services 1,95 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 23 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,06 Prozent auf 7,41 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,57 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,03 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 28 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 27,67 Milliarden USD, gegenüber 23,67 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at