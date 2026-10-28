Quanta Services Aktie
WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Quanta Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Quanta Services stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 24 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,02 USD. Dies würde einem Zuwachs von 124,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Quanta Services 2,24 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 24 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 44,58 Prozent auf 11,03 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Quanta Services noch 7,63 Milliarden USD umgesetzt.
Die Prognosen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,75 USD, gegenüber 6,80 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 27 Analysten durchschnittlich 39,55 Milliarden USD im Vergleich zu 28,48 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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