Ausblick: Quanterix legt Quartalsergebnis vor

Quanterix wird am 10.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,607 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,294 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 28,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,500 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,602 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 128,2 Millionen USD, gegenüber 105,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at