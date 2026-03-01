Ausblick: Quanterix mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Quanterix wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,449 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 38,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,2 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,268 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,000 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 133,2 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 137,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at