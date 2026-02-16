Ausblick: Quantum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Quantum wird am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,450 USD gegenüber -14,560 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 72,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,675 USD, gegenüber -22,350 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 262,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 274,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at