Quantum Aktie
WKN DE: A40M9N / ISIN: US7479066000
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Quantum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Quantum wird am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,450 USD gegenüber -14,560 USD im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 72,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,675 USD, gegenüber -22,350 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 262,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 274,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Quantum Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Quantum Corp Registered Shs
|4,93
|0,82%
