Quantum Aktie
WKN DE: A40M9N / ISIN: US7479066000
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14.06.2026 07:01:06
Ausblick: Quantum verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Quantum wird sich am 15.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,305 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 21,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 72,8 Millionen USD gegenüber 59,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,430 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -22,350 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 274,4 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 274,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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