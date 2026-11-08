Quantum Aktie
WKN DE: A40M9N / ISIN: US7479066000
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Quantum verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Quantum äußert sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,125 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -3,490 USD erwirtschaftet worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 82,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 31,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,465 USD, gegenüber -7,970 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 335,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 279,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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