Ausblick: Quarterhill öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Quarterhill lädt am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,002 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 42,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 54,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,033 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,660 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 176,2 Millionen USD, gegenüber 216,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net