Ausblick: Quarterhill stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Quarterhill lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Quarterhill die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Quarterhill im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,050 CAD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 41,8 Millionen USD für Quarterhill, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 51,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,190 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,140 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 162,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 210,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at