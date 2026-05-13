Ausblick: Quarterhill zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Quarterhill veröffentlicht am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 37,3 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 48,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,020 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,660 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 166,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 216,8 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at