Quebeco a Aktie

Quebeco a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924327 / ISIN: CA7481931094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Quebecor A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Quebecor A wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quebecor A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,963 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,760 CAD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Quebecor A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,53 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,50 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,79 CAD im Vergleich zu 3,23 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 5,65 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5,64 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Quebecor Inc (A) Multiple Vtg

mehr Nachrichten

Analysen zu Quebecor Inc (A) Multiple Vtg

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Quebecor Inc (A) Multiple Vtg 45,27 -15,35% Quebecor Inc (A) Multiple Vtg

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:17 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen