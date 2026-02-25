Ausblick: Quebecor A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Quebecor A wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quebecor A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,963 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,760 CAD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Quebecor A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,53 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,50 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,79 CAD im Vergleich zu 3,23 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 5,65 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5,64 Milliarden CAD.

