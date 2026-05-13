Quebeco a Aktie

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WKN: 924327 / ISIN: CA7481931094

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Quebecor A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Quebecor A wird am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,934 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,820 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Quebecor A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,70 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,37 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,34 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,19 CAD, gegenüber 3,73 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 5,75 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 5,68 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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