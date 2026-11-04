Ausblick: Quebecor A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Quebecor A wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 1,20 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,03 CAD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,41 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,46 Milliarden CAD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,29 CAD, gegenüber 3,73 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 5,86 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,68 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net