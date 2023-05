Ausblick: Quebecor B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Quebecor B lässt sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Quebecor B die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quebecor B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,587 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,540 CAD je Aktie gewesen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent auf 1,10 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,09 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,79 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,66 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,45 Milliarden CAD, gegenüber 4,53 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at