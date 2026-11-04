Quebeco b Aktie
WKN: 885055 / ISIN: CA7481932084
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Quebecor B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Quebecor B wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,20 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,03 CAD je Aktie erzielt worden waren.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,41 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Quebecor B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,46 Milliarden CAD aus.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,29 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,73 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,86 Milliarden CAD, gegenüber 5,68 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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