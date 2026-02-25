Quebeco b Aktie

Quebeco b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885055 / ISIN: CA7481932084

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Quebecor B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Quebecor B wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,963 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Quebecor B 0,760 CAD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,50 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,53 Milliarden CAD aus.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,79 CAD je Aktie, gegenüber 3,23 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 5,65 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 5,64 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Quebecor Inc (B) Subord.Voting 33,40 0,60% Quebecor Inc (B) Subord.Voting

