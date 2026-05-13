Ausblick: Quebecor B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Quebecor B wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quebecor B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,934 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,820 CAD je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,34 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,37 Milliarden CAD aus.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,19 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,73 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,75 Milliarden CAD, gegenüber 5,68 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at