Ausblick: Quess gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Quess äußert sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Quess im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,73 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -6,420 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 9,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 39,88 Milliarden INR gegenüber 36,56 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 14,53 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,08 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 154,48 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 149,55 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at