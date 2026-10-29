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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Quess veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Quess stellt am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,48 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,46 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 42,12 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,32 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,06 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 14,87 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 171,39 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 153,05 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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