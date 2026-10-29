Quess Aktie
WKN DE: A2ANRW / ISIN: INE615P01015
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Quess veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Quess stellt am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,48 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,46 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 42,12 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,32 Milliarden INR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,06 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 14,87 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 171,39 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 153,05 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quess Corp Ltd
|
29.10.26
|Ausblick: Quess veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Quess legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Quess gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Quess Corp Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Quess Corp Ltd
|306,05
|-5,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.